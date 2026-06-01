Canticum Novum : Samâ‑ï, Alep la cosmopolite, Scène Ella Fitzgerald, Genève

Canticum Novum : Samâ‑ï, Alep la cosmopolite Mercredi 29 juillet, 21h00 Scène Ella Fitzgerald

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T21:00:00+02:00 – 2026-07-29T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-29T21:00:00+02:00 – 2026-07-29T22:30:00+02:00

À la croisée de la musique ancienne et des traditions méditerranéennes et orientales, l’ensemble Canticum Novum explore l’histoire d’Alep, cité façonnée au fil des siècles par la coexistence de cultures byzantines, arabes, ottomanes, arméniennes, chrétiennes et juives. Intitulé Samâ‑ï – de l’arabe samā‘, qui évoque l’art de l’écoute attentive et partagée – le programme, porté par les voix et les instruments du Proche‑Orient, brosse le portrait d’une ville de rencontres et de passages, où la musique a longtemps tissé des liens entre les peuples.

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Musiques anciennes & traditions du Proche Orient

Pierre Grasset