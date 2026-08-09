Cantonale de labour des JA Salettes
dimanche 9 août 2026 · Salettes
Informations pratiques
Salettes
Cantonale de labour des JA
L’herm Salettes Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 12:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
La cantonale de labour des Jeunes Agriculteurs du Monastier.
Buvette dès 12h.
Exposition de véhicules anciens.
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L’herm Salettes 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
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English :
The Monastier Young Farmers’ Regional Plowing Competition.
Refreshments available starting at 12 p.m.
Vintage vehicle exhibition.
L’événement Cantonale de labour des JA Salettes a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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