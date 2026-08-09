Informations pratiques

Salettes

Cantonale de labour des JA

L’herm Salettes Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 12:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

La cantonale de labour des Jeunes Agriculteurs du Monastier.

Buvette dès 12h.

Exposition de véhicules anciens.

.

L’herm Salettes 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Monastier Young Farmers’ Regional Plowing Competition.

Refreshments available starting at 12 p.m.

Vintage vehicle exhibition.

L’événement Cantonale de labour des JA Salettes a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal