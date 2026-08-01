Informations pratiques

Longevilles-Mont-d’Or

Canyoning dans les gorges de Malvaux sports nature

2 RUE DE LA POUDRIERE Longevilles-Mont-d’Or Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 13:00:00

fin : 2026-08-13 14:00:00

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Découvrez le milieu sauvage et verdoyant des Gorges de Malvaux en longeant les rives de la Saine . Nage,sauts et toboggans vous donnerons des sensations inoubliables. Savoir nager est indispensable !!!

40€ /ad, 38€ /enft.

Réservation obligatoire. .

2 RUE DE LA POUDRIERE Longevilles-Mont-d’Or 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mathilde.picot@cheval-passion-jura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Canyoning dans les gorges de Malvaux sports nature

L’événement Canyoning dans les gorges de Malvaux sports nature Longevilles-Mont-d’Or a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS