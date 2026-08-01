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AGENDA · Longevilles-Mont-d'Or

Canyoning dans les gorges de Malvaux sports nature Longevilles-Mont-d’Or

jeudi 13 août 2026 · Longevilles-Mont-d'Or

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
2 RUE DE LA POUDRIERE
Ville
25370 Longevilles-Mont-d'Or
Département
Doubs
Tarif

Longevilles-Mont-d’Or

Canyoning dans les gorges de Malvaux sports nature

2 RUE DE LA POUDRIERE Longevilles-Mont-d’Or Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 13:00:00
fin : 2026-08-13 14:00:00

Date(s) :
2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Découvrez le milieu sauvage et verdoyant des Gorges de Malvaux en longeant les rives de la Saine . Nage,sauts et toboggans vous donnerons des sensations inoubliables. Savoir nager est indispensable !!!
40€ /ad, 38€ /enft.
Réservation obligatoire.   .

2 RUE DE LA POUDRIERE Longevilles-Mont-d’Or 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   mathilde.picot@cheval-passion-jura.fr

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English : Canyoning dans les gorges de Malvaux sports nature

L’événement Canyoning dans les gorges de Malvaux sports nature Longevilles-Mont-d’Or a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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