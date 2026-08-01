Canyoning dans les gorges de Malvaux sports nature Longevilles-Mont-d’Or
jeudi 13 août 2026 · Longevilles-Mont-d'Or
Informations pratiques
Longevilles-Mont-d’Or
Canyoning dans les gorges de Malvaux sports nature
2 RUE DE LA POUDRIERE Longevilles-Mont-d’Or Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 13:00:00
fin : 2026-08-13 14:00:00
Date(s) :
2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Découvrez le milieu sauvage et verdoyant des Gorges de Malvaux en longeant les rives de la Saine . Nage,sauts et toboggans vous donnerons des sensations inoubliables. Savoir nager est indispensable !!!
40€ /ad, 38€ /enft.
Réservation obligatoire. .
2 RUE DE LA POUDRIERE Longevilles-Mont-d’Or 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mathilde.picot@cheval-passion-jura.fr
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English : Canyoning dans les gorges de Malvaux sports nature
L’événement Canyoning dans les gorges de Malvaux sports nature Longevilles-Mont-d’Or a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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