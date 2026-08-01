Informations pratiques

Longevilles-Mont-d’Or

Tir a l’arc parcours-nature

2 RUE DE LA POUDRIERE Longevilles-Mont-d’Or Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:15:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Ludique et accessible par tous, le tir à l’arc est un sport qui demande de l’adresse et de la concentration. Venez partager avec nous un moment de pleine détente, pendant lequel vous aurez l’occasion d’apprendre les règles de sécurité et les techniques de tir.

Nous vous initierons à différentes formes de pratique tir sur cibles, parcours nature, et à différentes techniques de tir visée apache, visée mongole, visée suédoise, avec viseur (selon le public présent).

20€ / personne

Réservation obligatoire. .

2 RUE DE LA POUDRIERE Longevilles-Mont-d’Or 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 90 95 contact@sportsnature.fr

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English : Tir a l’arc parcours-nature

L’événement Tir a l’arc parcours-nature Longevilles-Mont-d’Or a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS