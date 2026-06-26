CAP 33 au ciné Pl. de la Libération La Réole
jeudi 9 juillet 2026 · Pl. de la Libération · La Réole
Informations pratiques
La Réole
CAP 33 au ciné
Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-09 18:45:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
Dans le cadre de Cap 33, venez profiter de films autour du sport à petit prix Chacun pour tous, Neneh super star, Ollie (+ In waves en bonus) et Goat .
Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@cinerex-lareole.com
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English : CAP 33 au ciné
L’événement CAP 33 au ciné La Réole a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de l’Entre-deux-Mers
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