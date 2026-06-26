UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Réole

CAP 33 au ciné Pl. de la Libération La Réole

jeudi 9 juillet 2026 · Pl. de la Libération · La Réole

CAP 33 au ciné Pl. de la Libération La Réole

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Pl. de la Libération
Adresse
Cinéma Rex
Ville
33190 La Réole
Département
Gironde
Tarif
4.5 4.5 Tarif de base plein tarif

La Réole

CAP 33 au ciné

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-09 18:45:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Dans le cadre de Cap 33, venez profiter de films autour du sport à petit prix Chacun pour tous, Neneh super star, Ollie (+ In waves en bonus) et Goat   .

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine   contact@cinerex-lareole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CAP 33 au ciné

L’événement CAP 33 au ciné La Réole a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de l’Entre-deux-Mers

À voir aussi à La Réole (Gironde)