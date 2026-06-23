Illuminations des alambics Distillerie Benoit Serres La Réole
samedi 4 juillet 2026 · Distillerie Benoit Serres · La Réole
Informations pratiques
La Réole
Illuminations des alambics
Distillerie Benoit Serres 1101 ROUTE DU CHARROS SAINT AIGNAN NORD La Réole Gironde
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 00:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Soirée de mise en lumière des alambics , animation musicale , présence de l’atelier Madame C L’indigo de la graine à la création, pétanques, fléchettes et animation spéciale de notre Bartender-Mixologue Aymeric (couleurs cocktails). Venez nombreux déguster nos produits liqueurs et vins. Restauration sur place . .
Distillerie Benoit Serres 1101 ROUTE DU CHARROS SAINT AIGNAN NORD La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 61 48 bs@benoit-serres.com
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English : Illuminations des alambics
L’événement Illuminations des alambics La Réole a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de l’Entre-deux-Mers
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