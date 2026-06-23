Illuminations des alambics Distillerie Benoit Serres La Réole

Informations pratiques

La Réole

Illuminations des alambics

Distillerie Benoit Serres 1101 ROUTE DU CHARROS SAINT AIGNAN NORD La Réole Gironde

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 00:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Soirée de mise en lumière des alambics , animation musicale , présence de l’atelier Madame C L’indigo de la graine à la création, pétanques, fléchettes et animation spéciale de notre Bartender-Mixologue Aymeric (couleurs cocktails). Venez nombreux déguster nos produits liqueurs et vins. Restauration sur place . .

Distillerie Benoit Serres 1101 ROUTE DU CHARROS SAINT AIGNAN NORD La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 61 48 bs@benoit-serres.com

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English : Illuminations des alambics

L’événement Illuminations des alambics La Réole a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de l’Entre-deux-Mers