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Illuminations des alambics Distillerie Benoit Serres La Réole

samedi 4 juillet 2026 · Distillerie Benoit Serres · La Réole

Illuminations des alambics Distillerie Benoit Serres La Réole

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Distillerie Benoit Serres
Adresse
1101 ROUTE DU CHARROS SAINT AIGNAN NORD
Ville
33190 La Réole
Département
Gironde
Tarif
13 13 Tarif de base plein tarif

La Réole

Illuminations des alambics

Distillerie Benoit Serres 1101 ROUTE DU CHARROS SAINT AIGNAN NORD La Réole Gironde

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 00:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Soirée de mise en lumière des alambics , animation musicale , présence de l’atelier Madame C L’indigo de la graine à la création, pétanques, fléchettes et animation spéciale de notre Bartender-Mixologue Aymeric (couleurs cocktails). Venez nombreux déguster nos produits liqueurs et vins. Restauration sur place .   .

Distillerie Benoit Serres 1101 ROUTE DU CHARROS SAINT AIGNAN NORD La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 61 48  bs@benoit-serres.com

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English : Illuminations des alambics

L’événement Illuminations des alambics La Réole a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de l’Entre-deux-Mers

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