Cap 33: découvertes d’approfondisements La Réole
jeudi 23 juillet 2026 · La Réole
Informations pratiques
La Réole
Cap 33: découvertes d’approfondisements
Quais, collonge La Réole Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:30:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30
La Réole Callonge (30/07) Cani-randonnée 9h30, 10h15 ou 11h → (balade à pied tractée par des chiens de traineaux, à partir de 8 ans sur réservation mushgironde@gmail.com 10€)
La Réole, Quais Randonnée kayak de mer* sur la Garonne (23/07) (Meilhan-sur-Garonne 12km) RDV 18h → (sur réservation 06 08 10 20 28) .
Quais, collonge La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 10 20 28 cap33@reolaisensudgironde.fr
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English : Cap 33: découvertes d’approfondisements
L’événement Cap 33: découvertes d’approfondisements La Réole a été mis à jour le 2026-07-08 par OT de l’Entre-deux-Mers
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