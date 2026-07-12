Informations pratiques

La Réole

Cap 33: découvertes d’approfondisements

Quais, collonge La Réole Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 09:30:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30

La Réole Callonge (30/07) Cani-randonnée 9h30, 10h15 ou 11h → (balade à pied tractée par des chiens de traineaux, à partir de 8 ans sur réservation mushgironde@gmail.com 10€)

La Réole, Quais Randonnée kayak de mer* sur la Garonne (23/07) (Meilhan-sur-Garonne 12km) RDV 18h → (sur réservation 06 08 10 20 28) .

Quais, collonge La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 10 20 28 cap33@reolaisensudgironde.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cap 33: découvertes d’approfondisements

L’événement Cap 33: découvertes d’approfondisements La Réole a été mis à jour le 2026-07-08 par OT de l’Entre-deux-Mers