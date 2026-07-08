Informations pratiques

La Réole

Cap 33: mercredi baby

Dojo lévite La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:30:00

fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Mercredi Baby Ateliers parents/enfants Ateliers Bébé gym et Bébé lecteur (18 mois/3ans) 9h30-10h30. Ateliers Bébé gym et Bébé lecteur (+ de 3 ans/5 ans) 10h30- 11h30 (sur réservation) .

Dojo lévite La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 35 41 77 cap33@reolaisensudgironde.fr

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English : Cap 33: mercredi baby

L’événement Cap 33: mercredi baby La Réole a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers