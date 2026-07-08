Cap 33: mercredi baby La Réole
mercredi 15 juillet 2026 · La Réole
Informations pratiques
La Réole
Cap 33: mercredi baby
Dojo lévite La Réole Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:30:00
fin : 2026-07-15 11:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Mercredi Baby Ateliers parents/enfants Ateliers Bébé gym et Bébé lecteur (18 mois/3ans) 9h30-10h30. Ateliers Bébé gym et Bébé lecteur (+ de 3 ans/5 ans) 10h30- 11h30 (sur réservation) .
Dojo lévite La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 35 41 77 cap33@reolaisensudgironde.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cap 33: mercredi baby
L’événement Cap 33: mercredi baby La Réole a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers
À voir aussi à La Réole (Gironde)
- Ciné-goûter Toy story 5 Pl. de la Libération La Réole 8 juillet 2026
- CAP 33 au ciné Pl. de la Libération La Réole 9 juillet 2026
- Visite guidée Le château des Quat’Sos Place Albert Rigoulet La Réole 9 juillet 2026
- LES MISÉRABLES, 1ère partie La Réole 12 juillet 2026
- Visite guidée -La cité médiévale de La Réole Quais de Garonne La Réole 16 juillet 2026