Informations pratiques

La Réole

LES MISÉRABLES, 1ère partie

Place Albert Rigoulet La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 19:00:00

fin : 2026-07-12 20:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Par l’orchestre du GRAND KABAROV, installé à Saint Macaire. Après des mois de réglage, LES MISÉRABLES 1ère partie, prennent la route du 9 au 14 juillet, de Sauveterre de Guyenne le 10 à Saint Macaire le 14 via La Réole le 12, en tournée, en itinérance, en vélo pour certains, en résidants des communes traversées sur deux jours, à la rencontre. Cette adaptation est une création choix narratifs, musique originale, scénographie. Un certain regard sur l’œuvre, une volonté de faire entendre la prose, la pensée, la réflexion d’Hugo sur son époque qui résonne jusqu’à aujourd’hui. .

Place Albert Rigoulet La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 08 88 06 enavantoutre2@orange.fr

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English : LES MISÉRABLES, 1ère partie

L’événement LES MISÉRABLES, 1ère partie La Réole a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers