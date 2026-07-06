Informations pratiques

Auros

Cap 33: Découvertes gratuites du Lundi

Pôle sportif Auros Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 15:00:00

fin : 2026-07-20 18:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27

Tous l’après-midi de 15 h à 19h venez découvrir différentes activité au pôle sportif de Auros tous les lundis. Tournoi enfant multisport, Karaté, Atelier de présentation des orchidées, Rugby Fauteuil (6/07 uniquement), Découverte musicale (6, 13, 20/07), Initiation Self défense WING TSUN (6, 20, 27/07), Tir à l’arc/Jeux géants, Animation gestes qui sauvent (6/07), Concert participatif BELEZA (27/07), Initiation au Hip-Hop avec DEEP MOOVE (13/07 )Badminton, Judo (6/07). .

Pôle sportif Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 35 41 77 cap33@reolaisensudgironde.fr

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English : Cap 33: Découvertes gratuites du Lundi

L’événement Cap 33: Découvertes gratuites du Lundi Auros a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers