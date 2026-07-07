AGENDA · Fontet
Cap 33: tournois La vigne Fontet
mercredi 15 juillet 2026 · La vigne · Fontet
Informations pratiques
Fontet
Cap 33: tournois
La vigne City stade Fontet Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:00:00
fin : 2026-07-15 22:30:00
Date(s) :
2026-07-15
TOURNOIS- de 20h à 22h Championnat des City Stades ados/adultes basket 3vs3, foot, handball. Participez aux 4 dates pour cumuler un max de point ! .
La vigne City stade Fontet 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 35 41 77 cap33@reolaisensudgironde.fr
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English : Cap 33: tournois
L’événement Cap 33: tournois Fontet a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers
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