CAP D’AGDE SUNSET MARATHON LE CAP D’AGDE Agde

Agde

CAP D’AGDE SUNSET MARATHON

LE CAP D’AGDE Avenue des Sergents Agde Hérault

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Vivez la magie du sunset partez au soleil couchant et terminez sous les étoiles ! Cette course semi-nocturne , organisée par la Ville d’Agde, est une fête pour chaque coureur, peu importe son niveau.

Le concept ? Courir, vibrer et faire la fête alors que le soleil bascule dans la mer. DJs, groupes de musique live et zones de ravitaillement ambiancées jalonneront les kilomètres pour booster votre adrénaline.

Le tracé est conçu pour faire défiler les lieux emblématiques les plages et les berges de l’Hérault, le cœur historique d’Agde, le port de plaisance, etc.

Départ et arrivée au Cap d’Agde, à proximité du Palais des Congrès.

Le village de la course sera installé sur la Rambla du Soleil, les 26 et 27 juin. Le retrait des dossards se fera au village.

• Le marathon 42,2 km

Ce parcours emblématique traverse les célèbres quartiers d’Agde, du bord de mer au centre historique, en passant par les berges de l’Hérault, avec un final sur les quais du Cap d’Agde.

Parcours composé de 2 boucles

• Le semi-marathon 21,1 km

Ce semi-marathon permet de découvrir Agde et ses quartiers emblématiques, de nuit !

Course en front de mer du Cap d’Agde au Grau d’Agde, puis le long de l’Hérault jusqu’à Agde et retour au Cap d’Agde

• Le 10 km

Découvrez les plus beaux spots du Cap d’Agde les plages et le fort de Brescou depuis le front de mer, les espaces boisés autour du golf, la pinède de la Clape qui abrite le musée de l’Ephèbe…

• Les courses Enfants de 400 m à 2 km

4 parcours sont proposés en fonction de l’âge

7-9 ans 400 m | 10-11 ans 1000 m | 12-13 ans 1400 m | 14-15 ans 2000m

Ces courses ne sont pas chronométrées.

#TEMPSFORT

#CAPDAGDESUNSETMARATHON .

LE CAP D’AGDE Avenue des Sergents Agde 34300 Hérault Occitanie

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English : CAP D’AGDE SUNSET MARATHON

Experience the magic of the sunset: set off into the sunset and finish under the stars! This semi-nocturnal race, organized by the town of Agde, is a celebration for runners of all levels.

L’événement CAP D’AGDE SUNSET MARATHON Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34