Mutzig

Cap Danse En Scène

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez partager un moment unique autour de la danse, placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.

Cap Danse -En scène réunit petits et grands autour d’une même passion, à travers une diversité de styles et de musiques.

Chaque chorégraphie est une invitation à ressentir, vibrer et s’évader, entre énergie, douceur et émotions.

Sur scène, le plaisir de danser se transmet naturellement créant une atmosphère chaleureuse et accessible à tous. Plus qu’un simple spectacle, c’est un moment de partage, de sourires et d’émotions, à vivre ensemble.

Un instant joyeux et vivant, où la danse rassemble toutes les générations. .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

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English :

L’événement Cap Danse En Scène Mutzig a été mis à jour le 2026-04-27 par Le Dôme de Mutzig