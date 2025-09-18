Cap Danse En Scène Mutzig
Cap Danse En Scène Mutzig samedi 20 juin 2026.
Mutzig
Cap Danse En Scène
16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez partager un moment unique autour de la danse, placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.
Cap Danse -En scène réunit petits et grands autour d’une même passion, à travers une diversité de styles et de musiques.
Chaque chorégraphie est une invitation à ressentir, vibrer et s’évader, entre énergie, douceur et émotions.
Sur scène, le plaisir de danser se transmet naturellement créant une atmosphère chaleureuse et accessible à tous. Plus qu’un simple spectacle, c’est un moment de partage, de sourires et d’émotions, à vivre ensemble.
Un instant joyeux et vivant, où la danse rassemble toutes les générations. .
16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20
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English :
L’événement Cap Danse En Scène Mutzig a été mis à jour le 2026-04-27 par Le Dôme de Mutzig
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