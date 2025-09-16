Danse Exotic Night #3 Mutzig

Danse Exotic Night #3

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

2026-06-12 2026-06-13

Glamour et surprises à la Exotic Night #3 ! Burlesque, Heels, Bump & Grind au château des Rohan.

Plonger dans l’univers de la Exotic Night #3 pour une soirée pleine de glamour et de surprise avec les élèves des classes de Burlesque, Heels Dance et Bump & Grind de la Exotic House of Burlesque. Rendez-vous à La Scène du château des Rohan pour un spectacle de fin d’année placé sous le signe des strass, de la féminité et de l’audace, où chaque numéro fera battre votre cœur un peu plus vite !

Présenté par votre dealeuse de paillette de la vallée préféré, Ruby Schatzi, ce spectacle sera comme chaque année remplis de nouveautés et d’invités star professionnel venus des 4 coins de l’Europe comme précédemment Vita Ninja de Milan et Freida Nipples de York en Angleterre mais encore Masha Champagnskaya de Hambourg.

Un lieu d’exception, une animation musicale jazz dès votre arrivée dans la cour du château, une buvette pour vous rafraîchir tout au long de la soirée sans oublier une petite restauration pour vous mettre l’eau à la bouche ! Alors rejoignez-nous pour une soirée mémorable et hors du temps … .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est glitterandcoffee.cie@gmail.com

English :

Glamour and surprises at Exotic Night #3! Burlesque, Heels, Bump & Grind at the Château des Rohan.

