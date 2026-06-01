Mutzig

Cinéma C’est quoi l’amour

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Lorsque Fred demande à son ex-femme, Marguerite, de faire annuler leur mariage à l’Eglise pour pouvoir s’y remarier, elle se réjouit de le voir refaire sa vie. Mais ce qui devait être une simple formalité s’avère plus compliqué que prévu et va les mener jusqu’à Rome avec leurs enfants et leurs nouveaux conjoints. Un voyage haut en couleurs pour tous les membres de cette famille recomposée. .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20

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L’événement Cinéma C’est quoi l’amour Mutzig a été mis à jour le 2026-06-05 par Espace Rohan de Mutzig