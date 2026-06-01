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Cinéma C’est quoi l’amour Mutzig

Cinéma C’est quoi l’amour Mutzig dimanche 14 juin 2026.

Adresse : 39 rue du Château

Ville : 67190 Mutzig

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Mutzig

Cinéma C’est quoi l’amour

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Lorsque Fred demande à son ex-femme, Marguerite, de faire annuler leur mariage à l’Eglise pour pouvoir s’y remarier, elle se réjouit de le voir refaire sa vie. Mais ce qui devait être une simple formalité s’avère plus compliqué que prévu et va les mener jusqu’à Rome avec leurs enfants et leurs nouveaux conjoints. Un voyage haut en couleurs pour tous les membres de cette famille recomposée.   .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20 

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English :

L’événement Cinéma C’est quoi l’amour Mutzig a été mis à jour le 2026-06-05 par Espace Rohan de Mutzig

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