Mutzig

Spectacle Exotic Night #3

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13

Pour une soirée exceptionnelle et pleine de glamour, retrouvez les élèves burlesque, Heels Dance, Bump & Grind et les solistes du cursus -Make me Tease- de la Exotic House of Burlesque sur scène !

Pour une soirée exceptionnelle et pleine de glamour, retrouvez les élèves burlesque, Heels Dance, Bump & Grind et les solistes du cursus -Make me Tease- de la Exotic House of Burlesque sur scène !

Menée par Ruby Schatzi, la soirée va encore monter en température grâce aux performances de nos Guest Stars de la soirée l’envoûtante Lola Itsy (ROME) et la majestueuse Miss Chrissy Kiss (AMSTERDAM) qui viendront brûler les planches de la Scène du Château des Rohan !

Un lieu d’exception, une buvette pour vous rafraîchir tout au long de la soirée, une ambiance de feu et des tableaux à vous couper le souffle, ne ratez pas LA soirée glamour de Mutzig !

Ouverture des portes 19h Show 20h30 .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 commercialisation@ot-molsheim-mutzig.com

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English :

The Exotic House of Burlesque’s burlesque, Heels Dance, Bump & Grind students and soloists from the -Make me Tease- program take to the stage for an exceptional evening of glamour!

L’événement Spectacle Exotic Night #3 Mutzig a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig