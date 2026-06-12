Braderie vêtements homme spéciale fête des pères Secours Populaire Mutzig
Braderie vêtements homme spéciale fête des pères Secours Populaire Mutzig lundi 15 juin 2026.
Mutzig
Braderie vêtements homme spéciale fête des pères Secours Populaire
8 rue Antoine Wagner Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-15 14:00:00
fin : 2026-06-15 17:00:00
Date(s) :
2026-06-15 2026-06-18
Le Secours Populaire du Bas-Rhin Antenne de Mutzig vous propose une braderie de vêtements pour homme à l’occasion de la fête des pères.
Rendez-vous le lundi 15 juin et le jeudi 18 juin, de 14 h à 17 h à la boutique solidaire située au 8 rue Antoine Wagner à Mutzig.
Pensez à apporter vos sacs ! .
8 rue Antoine Wagner Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 88 65 10 mutzig@spf67.org
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English :
L’événement Braderie vêtements homme spéciale fête des pères Secours Populaire Mutzig a été mis à jour le 2026-06-09 par Ville de Mutzig
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