Mutzig

Braderie vêtements homme spéciale fête des pères Secours Populaire

8 rue Antoine Wagner Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-15 14:00:00

fin : 2026-06-15 17:00:00

Date(s) :

2026-06-15 2026-06-18

Le Secours Populaire du Bas-Rhin Antenne de Mutzig vous propose une braderie de vêtements pour homme à l’occasion de la fête des pères.

Rendez-vous le lundi 15 juin et le jeudi 18 juin, de 14 h à 17 h à la boutique solidaire située au 8 rue Antoine Wagner à Mutzig.

Pensez à apporter vos sacs ! .

8 rue Antoine Wagner Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 88 65 10 mutzig@spf67.org

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English :

L’événement Braderie vêtements homme spéciale fête des pères Secours Populaire Mutzig a été mis à jour le 2026-06-09 par Ville de Mutzig