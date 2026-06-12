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Braderie vêtements homme spéciale fête des pères Secours Populaire Mutzig

Braderie vêtements homme spéciale fête des pères Secours Populaire Mutzig lundi 15 juin 2026.

Adresse : 8 rue Antoine Wagner

Ville : 67190 Mutzig

Département : Bas-Rhin

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Mutzig

Braderie vêtements homme spéciale fête des pères Secours Populaire

8 rue Antoine Wagner Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-15 14:00:00
fin : 2026-06-15 17:00:00

Date(s) :
2026-06-15 2026-06-18

Le Secours Populaire du Bas-Rhin Antenne de Mutzig vous propose une braderie de vêtements pour homme à l’occasion de la fête des pères. 

 

Rendez-vous le lundi 15 juin et le jeudi 18 juin, de 14 h à 17 h à la boutique solidaire située au 8 rue Antoine Wagner à Mutzig. 

 

Pensez à apporter vos sacs !   .

8 rue Antoine Wagner Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 88 65 10  mutzig@spf67.org

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English :

L’événement Braderie vêtements homme spéciale fête des pères Secours Populaire Mutzig a été mis à jour le 2026-06-09 par Ville de Mutzig

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