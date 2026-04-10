Cap Entretien – Les clés d’une rencontre professionnelle réussie – du 18/06/2026 au 26/06/2026 Agence RENNES OUEST Rennes Jeudi 18 juin, 09h00 Ille-et-Vilaine

1 Parcours, 4 Ateliers du 18/06/2026 au 26/06/2026 dans les locaux de Cap Emploi 4 ateliers pour parler de votre handicap, valoriser votre expérience et réussir vos entretiens.

1 Parcours, 4 Ateliers du 18/06/2026 au 26/06/2026 dans les locaux de Cap Emploi 4 ateliers pour parler de votre handicap, valoriser votre expérience et réussir vos entretiens. 18/06/2026 de 09h à 12h : Parler ou non de son handicap 19/06/2026 de 09h à 12h : Travailler sa confiance en soi 23/06/2026 de 09h à 12h : Connaitre les attentes des employeurs 26/06/2026 de 09h à 12h : Préparer son entretien Si vous vous inscrivez, vous vous engagez à participer aux 4 ateliers. Pour toute question, vous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-18T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-18T12:00:00.000+02:00

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https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/605471

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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