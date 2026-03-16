CAP NORE BALADE GOURMANDE (VTT, VAE)

Place de l’Arounel Villegly Aude

Tarif : 20 – 20 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 08:30:00

fin : 2026-06-20 10:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Avec la Balade Gourmande, partez à la découverte des artisans du goût qui font vivre le territoire et mettent en avant les bons produits du terroir !

Un parcours ouvert à tous, d’une trentaine de kilomètres avec un dénivelé réduit de 260m de D+, mélengeant de la route, de petits sentiers et de la piste le long du Canal du Midi !

Attention, les places sont limitées !

Balade en VTC, VTT, VTT-AE, Gravel

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Place de l’Arounel Villegly 11600 Aude Occitanie +33 4 50 23 19 58 contact@capnore.com

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English :

With the Balade Gourmande, set off to discover the artisans of taste who bring the region to life and showcase local produce!

The route is open to all, covering some 30km with a low gradient of 260m D+, and combining roads, footpaths and trails along the Canal du Midi!

Places are limited!

Mountain bike, MTB, ATB-EA, Gravel rides

L’événement CAP NORE BALADE GOURMANDE (VTT, VAE) Villegly a été mis à jour le 2026-03-16 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT