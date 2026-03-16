CAP NORE DEVAL NORE GRAVEL NORE Villegly

CAP NORE DEVAL NORE GRAVEL NORE

Place de l’Arounel Villegly Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 08:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Rendez-vous le week-end du 20 et 21 juin à Villegly pour la 30ème édition de votre Rando VTT préférée, Cap Nore !

Deux jours de sport à travers les vignes de Villegly et la Montagne Noire !

Samedi, place à l’incontournable Deval’Nore. Une longue descente , du sommet du Pic de Nore jusqu’aux vignes de Villegly. Pour celles et ceux qui préfèrent une approche plus savoureuse du VTT, la Balade Gourmande vous invite pour 30 km de découverte tout en douceur, ponctués d’arrêts chez des producteurs locaux pour goûter aux trésors du terroir.

Dimanche, les randonnées VTT prennent le relais, avec des parcours de 25 à 85 km.

Les passionnés de gravel ne seront pas en reste. Gravel’Nore revient en mode rando avec un itinéraire fait de routes discrètes, de pistes forestières et de chemins joueurs qui donnent envie de laisser parler la technique.

Programme du samedi

Village

8h-20h Ouverture du village

8h 18h Accueil et retrait des dossards

Parc du Château de Villegly

18h30 Apéro des clubs par Les Celliers Jean d’Alibert.

BALADE GOURMANDE

8h30 à 10h30 Départ par groupes

GRAVEL’NORE

10h Départ 40km & 90km (Rando uniquement)

DEVAL’NORE 30KM | 300M D+ & 1 300M D-

1ère VAGUE

9h Chargement des vélos

10h Départ des bus pour le Pic de Nore

11h Départ de la rando Deval’Nore

2ère VAGUE

12h Chargement des vélos

13h Départ des bus pour le Pic de Nore

14h Départ de la rando Deval’Nore

Rando pédestre

8h à 17h Départ libre 7, 9, 11 et 15 km

(Chien non admis)

17h Challenge draisienne by origine pour les enfants de 2 à 4 ans.

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Place de l’Arounel Villegly 11600 Aude Occitanie +33 4 50 23 19 58 contact@capnore.com

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English :

Join us on the weekend of June 20 and 21 in Villegly for the 30th edition of your favorite mountain bike trail, Cap Nore!

Two days of sport through the vineyards of Villegly and the Montagne Noire!

On Saturday, it’s time for the not-to-be-missed Deval?Nore. A long descent from the summit of the Pic de Nore to the vineyards of Villegly. For those who prefer a more savoury approach to mountain biking, the Balade Gourmande invites you for 30 km of gentle discovery, punctuated by stops at local producers to sample the treasures of the terroir.

On Sunday, the mountain bike trails take over, with routes ranging from 25 to 85 km.

And gravel enthusiasts won’t be left out. Gravel?Nore is back in rando mode, with an itinerary of unassuming roads, forest tracks and playful paths that make you want to let your technique do the talking.

Saturday program

Village

8am-8pm: Opening of the village

8am 6pm: Welcome and number collection

Parc du Château de Villegly

6.30pm: Club aperitif by Les Celliers Jean d’Alibert.

GOURMET WALK

8:30 am to 10:30 am: Departure by group

GRAVEL’NORE

10am: Start 40km & 90km (Rando only)

DEVAL’NORE 30KM | 300M D+ & 1 300M D-

1st WAVE

9am: Bike loading

10am: Buses leave for Pic de Nore

11am: Start of Deval’Nore hike

2nd WAVE

12pm: Bike loading

1pm: Buses leave for Pic de Nore

2pm: Start of the Deval’Nore hike

Walking tour

8 a.m. to 5 p.m.: Free departures 7, 9, 11 and 15 km

(Dogs not allowed)

5pm: Challenge draisienne by origin for children aged 2 to 4.

L’événement CAP NORE DEVAL NORE GRAVEL NORE Villegly a été mis à jour le 2026-03-16 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT