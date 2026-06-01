Cap sur le Mohair de Gourjade les 6 et 7 juin !, Le Mohair de Gourjade, Saint-Jean-de-Vals

Cap sur le Mohair de Gourjade les 6 et 7 juin ! 6 et 7 juin Le Mohair de Gourjade Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Crystèle vous accueille les samedi 6 et dimanche 7 juin pour un moment en famille à la ferme. Venez rencontrer les chèvres Angora et les autres animaux, découvrir le mohair et profiter d’une visite adaptée aux petits comme aux grands. Visites à 10h et 14h pour les deux jours, et vente de textiles mohairs.

Le Mohair de Gourjade 81210 saint jean de vals Saint-Jean-de-Vals 81210 Tarn Occitanie

Chèvres Angora et fibres dorées : plongée dans l’univers du Mohair portes ouvertes ferme