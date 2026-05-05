Fermes en Fête – Le Mohair de Gourjade, Le Mohair de Gourjade, 197 chemin de la Roussarié, Saint-Jean-de-Vals

Fermes en Fête – Le Mohair de Gourjade 6 et 7 juin Le Mohair de Gourjade, 197 chemin de la Roussarié Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

De 10h à 18h : le Mohair de Gourjade vous ouvre ses

portes pour un moment en famille à la ferme ! Rencontrez les chèvres

Angora et les autres animaux, découvrez le mohair, profitez d’un moment

convivial et d’une visite adaptée aux petits comme aux grands. Visites à

10h et 14h pour les deux jours. Vente des textiles mohairs.

Le Mohair de Gourjade, 197 chemin de la Roussarié 81210 Saint-Jean-de-Vals Saint-Jean-de-Vals 81210 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « crystelegourjade81@gmail.com »}]

Élevage de chèvres angora et d’animaux de compagnie

DR