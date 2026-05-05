Fermes en Fête – Le Mohair de Gourjade, Le Mohair de Gourjade, 197 chemin de la Roussarié, Saint-Jean-de-Vals
Fermes en Fête – Le Mohair de Gourjade, Le Mohair de Gourjade, 197 chemin de la Roussarié, Saint-Jean-de-Vals samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – Le Mohair de Gourjade 6 et 7 juin Le Mohair de Gourjade, 197 chemin de la Roussarié Tarn
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
De 10h à 18h : le Mohair de Gourjade vous ouvre ses
portes pour un moment en famille à la ferme ! Rencontrez les chèvres
Angora et les autres animaux, découvrez le mohair, profitez d’un moment
convivial et d’une visite adaptée aux petits comme aux grands. Visites à
10h et 14h pour les deux jours. Vente des textiles mohairs.
Le Mohair de Gourjade, 197 chemin de la Roussarié 81210 Saint-Jean-de-Vals Saint-Jean-de-Vals 81210 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « crystelegourjade81@gmail.com »}]
Élevage de chèvres angora et d’animaux de compagnie
DR