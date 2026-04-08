Informations pratiques

Plénée-Jugon

Cap sur l’école via le sentier des écoliers !

Plénée-Jugon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-17

Un pédibus scolaire vous intéresse ? La commune de Plénée-Jugon en propose un durant la semaine de la mobilité !

Plusieurs itinéraires seront balisés des quartiers résidentiels jusqu’aux écoles de la commune. .

Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 80 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cap sur l’école via le sentier des écoliers ! Plénée-Jugon a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor