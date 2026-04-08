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AGENDA · Plénée-Jugon

Cap sur l’école via le sentier des écoliers ! Plénée-Jugon

jeudi 17 septembre 2026 · Plénée-Jugon

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Ville
22640 Plénée-Jugon
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plénée-Jugon

Cap sur l’école via le sentier des écoliers !

Plénée-Jugon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-17

Un pédibus scolaire vous intéresse ? La commune de Plénée-Jugon en propose un durant la semaine de la mobilité !
Plusieurs itinéraires seront balisés des quartiers résidentiels jusqu’aux écoles de la commune.   .

Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 80 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cap sur l’école via le sentier des écoliers ! Plénée-Jugon a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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