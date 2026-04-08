Cap sur l’école via le sentier des écoliers ! Plénée-Jugon
jeudi 17 septembre 2026 · Plénée-Jugon
Informations pratiques
Plénée-Jugon
Cap sur l’école via le sentier des écoliers !
Plénée-Jugon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-17
Un pédibus scolaire vous intéresse ? La commune de Plénée-Jugon en propose un durant la semaine de la mobilité !
Plusieurs itinéraires seront balisés des quartiers résidentiels jusqu’aux écoles de la commune. .
Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 80 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cap sur l’école via le sentier des écoliers ! Plénée-Jugon a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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