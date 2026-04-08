Cap vitalité Bougeons ensemble ! Stade de Plénée-Jugon Plénée-Jugon
jeudi 17 septembre 2026 · Stade de Plénée-Jugon · Plénée-Jugon
Informations pratiques
Plénée-Jugon
Cap vitalité Bougeons ensemble !
Stade de Plénée-Jugon Impasse du Stade Plénée-Jugon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
30 min de marche minimum sont recommandées chaque jour pour lutter contre la sédentarité. La marche est ainsi une alternative aux mobilités traditionnelles tout en prenant soin de soi ! Participez à ce parcours sportif tout en vous réappropriant l’espace urbain. .
Stade de Plénée-Jugon Impasse du Stade Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 89 53 87 48
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English :
L’événement Cap vitalité Bougeons ensemble ! Plénée-Jugon a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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