Cap vitalité Bougeons ensemble ! Stade de Plénée-Jugon Plénée-Jugon

Informations pratiques

Plénée-Jugon

Cap vitalité Bougeons ensemble !

Stade de Plénée-Jugon Impasse du Stade Plénée-Jugon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 19:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

30 min de marche minimum sont recommandées chaque jour pour lutter contre la sédentarité. La marche est ainsi une alternative aux mobilités traditionnelles tout en prenant soin de soi ! Participez à ce parcours sportif tout en vous réappropriant l’espace urbain. .

Stade de Plénée-Jugon Impasse du Stade Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 89 53 87 48

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English :

L’événement Cap vitalité Bougeons ensemble ! Plénée-Jugon a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor