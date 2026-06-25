Cap sur les Jeux ! Fête du 14 juillet ! Le Bourg Viré
Cap sur les Jeux ! Fête du 14 juillet ! Le Bourg Viré mardi 14 juillet 2026.
Viré
Cap sur les Jeux ! Fête du 14 juillet !
Le Bourg Foyer Rural Viré Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14 23:30:00
Date(s) :
2026-07-14
On se retrouve pour un moment fun, en famille ou entre amis à Cap sur les Jeux !
Lieu Foyer Rural de Viré
Horaires A partir de 14h
Tarif Entrée libre et gratuite
Au programme
– 14h Tournoi de mollky
– 16h Bubble foot et espace ludique
– 19h Soirée dansante
– 23h Feu d’artifice
– Buvette et restauration
Pour plus d’informations
Centre Social Intercommunal
1 Rue Chanay 71700 Tournus
03 85 27 04 40
accueil.chanay@tournus.fr .
Le Bourg Foyer Rural Viré 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 05 56 accueil@ccmt71.fr
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L’événement Cap sur les Jeux ! Fête du 14 juillet ! Viré a été mis à jour le 2026-06-25 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II