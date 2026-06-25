Cap sur les Jeux ! Fête du 14 juillet ! Le Bourg Viré mardi 14 juillet 2026.

Viré

Cap sur les Jeux ! Fête du 14 juillet !

Le Bourg Foyer Rural Viré Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14 23:30:00

Date(s) :

2026-07-14

On se retrouve pour un moment fun, en famille ou entre amis à Cap sur les Jeux !

Lieu Foyer Rural de Viré

Horaires A partir de 14h

Tarif Entrée libre et gratuite

Au programme

– 14h Tournoi de mollky

– 16h Bubble foot et espace ludique

– 19h Soirée dansante

– 23h Feu d’artifice

– Buvette et restauration

Pour plus d’informations

Centre Social Intercommunal

1 Rue Chanay 71700 Tournus

03 85 27 04 40

accueil.chanay@tournus.fr .

Le Bourg Foyer Rural Viré 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 05 56 accueil@ccmt71.fr

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English : Cap sur les Jeux ! Fête du 14 juillet !

L’événement Cap sur les Jeux ! Fête du 14 juillet ! Viré a été mis à jour le 2026-06-25 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II