Cap sur Maubert Journées du Patrimoine Cap sur Maubert Saint-Fort-sur-Gironde

Informations pratiques

Saint-Fort-sur-Gironde

Cap sur Maubert Journées du Patrimoine

Cap sur Maubert 54 Rue des Pêcheurs Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine, en partenariat avec l’association Alternative Animale, découvrez l’histoire des animaux de travail, et profitez de différentes animations.

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Cap sur Maubert 54 Rue des Pêcheurs Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 48 12 capsurmaubert@haute-saintonge.org

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English :

As part of European Heritage Days, in partnership with the Alternative Animale association, discover the history of working animals and enjoy a variety of activities.

L’événement Cap sur Maubert Journées du Patrimoine Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-16 par CDC de Haute Saintonge