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Cap sur Maubert Journées du Patrimoine Cap sur Maubert Saint-Fort-sur-Gironde

samedi 19 septembre 2026 · Cap sur Maubert · Saint-Fort-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Cap sur Maubert
Adresse
54 Rue des Pêcheurs
Ville
17240 Saint-Fort-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Fort-sur-Gironde

Cap sur Maubert Journées du Patrimoine

Cap sur Maubert 54 Rue des Pêcheurs Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine, en partenariat avec l’association Alternative Animale, découvrez l’histoire des animaux de travail, et profitez de différentes animations.
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Cap sur Maubert 54 Rue des Pêcheurs Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 48 12  capsurmaubert@haute-saintonge.org

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English :

As part of European Heritage Days, in partnership with the Alternative Animale association, discover the history of working animals and enjoy a variety of activities.

L’événement Cap sur Maubert Journées du Patrimoine Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-16 par CDC de Haute Saintonge

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