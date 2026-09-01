Cap sur Maubert Journées du Patrimoine Cap sur Maubert Saint-Fort-sur-Gironde
samedi 19 septembre 2026 · Cap sur Maubert · Saint-Fort-sur-Gironde
Informations pratiques
Saint-Fort-sur-Gironde
Cap sur Maubert Journées du Patrimoine
Cap sur Maubert 54 Rue des Pêcheurs Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine, en partenariat avec l’association Alternative Animale, découvrez l’histoire des animaux de travail, et profitez de différentes animations.
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Cap sur Maubert 54 Rue des Pêcheurs Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 48 12 capsurmaubert@haute-saintonge.org
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English :
As part of European Heritage Days, in partnership with the Alternative Animale association, discover the history of working animals and enjoy a variety of activities.
L’événement Cap sur Maubert Journées du Patrimoine Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-16 par CDC de Haute Saintonge
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