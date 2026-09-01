Les Sentiers des Arts 2026 Cap sur Maubert Saint-Fort-sur-Gironde
samedi 12 septembre 2026 · Cap sur Maubert · Saint-Fort-sur-Gironde
Informations pratiques
Saint-Fort-sur-Gironde
Les Sentiers des Arts 2026
Cap sur Maubert 54 Rue des Pêcheurs Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-09-12
Dans le cadre des Sentiers des Arts 2026, rendez-vous au village des découvertes à St Fort sur Gironde. Notamment le 11 octobre avec des animations prévues toute la journée.
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Cap sur Maubert 54 Rue des Pêcheurs Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 48 12 capsurmaubert@haute-saintonge.org
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English :
As part of the Sentiers des Arts 2026 festival, come visit the Village des Découvertes in St. Fort-sur-Gironde. Be sure to stop by on October 11, when activities are scheduled throughout the day.
L’événement Les Sentiers des Arts 2026 Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-10 par CDC de Haute Saintonge
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