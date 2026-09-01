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Les Sentiers des Arts 2026 Cap sur Maubert Saint-Fort-sur-Gironde

samedi 12 septembre 2026 · Cap sur Maubert · Saint-Fort-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Lieu
Cap sur Maubert
Adresse
54 Rue des Pêcheurs
Ville
17240 Saint-Fort-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Fort-sur-Gironde

Les Sentiers des Arts 2026

Cap sur Maubert 54 Rue des Pêcheurs Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-09-12

Dans le cadre des Sentiers des Arts 2026, rendez-vous au village des découvertes à St Fort sur Gironde. Notamment le 11 octobre avec des animations prévues toute la journée.
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Cap sur Maubert 54 Rue des Pêcheurs Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 48 12  capsurmaubert@haute-saintonge.org

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English :

As part of the Sentiers des Arts 2026 festival, come visit the Village des Découvertes in St. Fort-sur-Gironde. Be sure to stop by on October 11, when activities are scheduled throughout the day.

L’événement Les Sentiers des Arts 2026 Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-10 par CDC de Haute Saintonge

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