Les Sentiers des Arts 2026 Cap sur Maubert Saint-Fort-sur-Gironde

Informations pratiques

Saint-Fort-sur-Gironde

Les Sentiers des Arts 2026

Cap sur Maubert 54 Rue des Pêcheurs Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-09-12

Dans le cadre des Sentiers des Arts 2026, rendez-vous au village des découvertes à St Fort sur Gironde. Notamment le 11 octobre avec des animations prévues toute la journée.

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Cap sur Maubert 54 Rue des Pêcheurs Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 48 12 capsurmaubert@haute-saintonge.org

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English :

As part of the Sentiers des Arts 2026 festival, come visit the Village des Découvertes in St. Fort-sur-Gironde. Be sure to stop by on October 11, when activities are scheduled throughout the day.

L’événement Les Sentiers des Arts 2026 Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-10 par CDC de Haute Saintonge