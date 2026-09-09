Les équidés de travail, patrimoine vivant de l’antiquité à nos jours, Cap’ sur Maubert, Saint-Fort-sur-Gironde

Informations pratiques

Les équidés de travail, patrimoine vivant de l’antiquité à nos jours 19 et 20 septembre Cap’ sur Maubert Charente-Maritime

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chevaux de trait, ânes et mini-ânes seront mis à l’honneur avec une présentation de l’animal de traction, des mises en situation, des jeux d’adresse et des balades à dos d’âne.

Découvrez également le matériel ancien lié à la traction animale : différents modèles de fers, colliers et outils témoignant des pratiques et des savoir-faire d’autrefois.

Chaque jour, à 11h, 15h et 17h, assistez à des démonstrations du travail des chevaux de trait et apprenez-en plus sur les techniques traditionnelles autrefois utilisées dans les campagnes.

Un week-end familial pour découvrir autrement le patrimoine rural, ses légendes, les animaux de travail et les savoir-faire liés à la traction animale.

Cap’ sur Maubert 54 rue des pêcheurs, 17240 Saint-Fort-sur-Gironde Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 86 48 12 https://www.capsurmaubert.fr/ https://www.facebook.com/CapsurMaubert/;https://www.instagram.com/capsurmaubert/ Cap’ sur Maubert, site communautaire de la Communauté de Communes de Haute-Saintonge, propose des animations sport, nature et découverte de l’estuaire à Port Maubert : sorties sport et nature, visites guidées, animations nature thématiques, et bien plus encore.

Petit port de pêche et de plaisance datant du XVIe siècle et situé à Saint-Fort-sur-Gironde, Port Maubert longe le chenal qui rejoint l’estuaire de la Gironde. Sur le port, des espaces verts sont aménagés, et des sentiers de promenade vous emmèneront à la découverte des marais, en solitaire ou en compagnie d’un de nos animateurs.

À Port Maubert, le charme et l’histoire de l’estuaire se découvrent en douceur, dans une nature préservée et authentique. Places de parking gratuites situées tout le long du port.

L’accueil de Cap’ sur Maubert propose un accès PMR.

Venez découvrir les savoir-faire et les outils d’autrefois à travers des démonstrations de traction animale.

©Alternative Animale