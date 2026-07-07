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AGENDA · Saint-Fort-sur-Gironde

Balade à Saint Fort sur Gironde Bienvenue chez nous Saint-Fort-sur-Gironde

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Fort-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Place de l'Hôtel de Ville
Ville
17240 Saint-Fort-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Fort-sur-Gironde

Balade à Saint Fort sur Gironde Bienvenue chez nous

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez le charme pittoresque de notre balade au cœur d’une région riche en histoire et en patrimoine.
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Place de l’Hôtel de Ville Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 01 42 

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English :

Discover the picturesque charm of our walk in the heart of a region rich in history and heritage.

L’événement Balade à Saint Fort sur Gironde Bienvenue chez nous Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-07 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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