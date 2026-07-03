Informations pratiques

Saint-Fort-sur-Gironde

Fête de Port Maubert Brocante

Port Maubert Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 02:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Traditionnelle fête de Port Maubert avec brocante et vide-greniers, balades à dos d’ânes, baptême de voile, visite guidée du port., majorettes et batterie fanfare, bal disco et feu d’artifice.

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Port Maubert Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 77 69 42 patricia.dumas15@sfr.fr

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English :

Traditional Port Maubert festival featuring a flea market and yard sale, donkey rides, introductory sailing lessons, a guided tour of the port, majorettes and a marching band, a disco, and fireworks.

L’événement Fête de Port Maubert Brocante Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge