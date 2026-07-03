Fête de Port Maubert Brocante Saint-Fort-sur-Gironde
samedi 15 août 2026 · Saint-Fort-sur-Gironde
Informations pratiques
Saint-Fort-sur-Gironde
Fête de Port Maubert Brocante
Port Maubert Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 02:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Traditionnelle fête de Port Maubert avec brocante et vide-greniers, balades à dos d’ânes, baptême de voile, visite guidée du port., majorettes et batterie fanfare, bal disco et feu d’artifice.
.
Port Maubert Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 77 69 42 patricia.dumas15@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Traditional Port Maubert festival featuring a flea market and yard sale, donkey rides, introductory sailing lessons, a guided tour of the port, majorettes and a marching band, a disco, and fireworks.
L’événement Fête de Port Maubert Brocante Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
À voir aussi à Saint-Fort-sur-Gironde (Charente-Maritime)
- Balade à Saint Fort sur Gironde Bienvenue chez nous Saint-Fort-sur-Gironde 11 juillet 2026
- Le temps d’un verre Découverte du vignoble et dégustation Domaine Mounier Domaine Mounier Saint-Fort-sur-Gironde 17 juillet 2026
- Spectacle clownesque Les frangines du guidon Estivales de Haute-Saintonge Saint-Fort-sur-Gironde 31 juillet 2026