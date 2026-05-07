Spectacle clownesque Les frangines du guidon Estivales de Haute-Saintonge Saint-Fort-sur-Gironde
Spectacle clownesque Les frangines du guidon Estivales de Haute-Saintonge Saint-Fort-sur-Gironde vendredi 31 juillet 2026.
Saint-Fort-sur-Gironde
Spectacle clownesque Les frangines du guidon Estivales de Haute-Saintonge
Port Maubert Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Dans le cadre du festival des Estivales de Haute-Saintonge 2026 , Spectacle clownesque Les frangines du guidon à 18h30 à Port Maubert
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Port Maubert Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 38 39 12 contact@haute-saintonge.org
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English :
As part of the Estivales de Haute-Saintonge 2026 festival, Clown show Les frangines du guidon at 6.30pm in Port Maubert
L’événement Spectacle clownesque Les frangines du guidon Estivales de Haute-Saintonge Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-07 par CDC de Haute Saintonge