Saint-Fort-sur-Gironde

Spectacle clownesque Les frangines du guidon Estivales de Haute-Saintonge

Port Maubert Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Dans le cadre du festival des Estivales de Haute-Saintonge 2026 , Spectacle clownesque Les frangines du guidon à 18h30 à Port Maubert

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Port Maubert Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 38 39 12 contact@haute-saintonge.org

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English :

As part of the Estivales de Haute-Saintonge 2026 festival, Clown show Les frangines du guidon at 6.30pm in Port Maubert

L’événement Spectacle clownesque Les frangines du guidon Estivales de Haute-Saintonge Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-07 par CDC de Haute Saintonge