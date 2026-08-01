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AGENDA · Saint-Fort-sur-Gironde

Soirée jambon à la broche rue du Stade Saint-Fort-sur-Gironde

vendredi 21 août 2026 · rue du Stade · Saint-Fort-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
rue du Stade
Adresse
Stade de Football
Ville
17240 Saint-Fort-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif
25 25 25

Saint-Fort-sur-Gironde

Soirée jambon à la broche

rue du Stade Stade de Football Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Le FC Avenir Saint-Fortais vous convie à leur soirée jambon à la broche, animée par DJ Freddy.
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rue du Stade Stade de Football Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 56 18 41 

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English :

FC Avenir Saint-Fortais invites you to their spit-roasted ham night, featuring DJ Freddy.

L’événement Soirée jambon à la broche Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-31 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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