Soirée jambon à la broche rue du Stade Saint-Fort-sur-Gironde

Informations pratiques

Saint-Fort-sur-Gironde

Soirée jambon à la broche

rue du Stade Stade de Football Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Le FC Avenir Saint-Fortais vous convie à leur soirée jambon à la broche, animée par DJ Freddy.

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rue du Stade Stade de Football Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 56 18 41

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English :

FC Avenir Saint-Fortais invites you to their spit-roasted ham night, featuring DJ Freddy.

L’événement Soirée jambon à la broche Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-31 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge