Soirée jambon à la broche rue du Stade Saint-Fort-sur-Gironde
vendredi 21 août 2026 · rue du Stade · Saint-Fort-sur-Gironde
Informations pratiques
Saint-Fort-sur-Gironde
Soirée jambon à la broche
rue du Stade Stade de Football Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Le FC Avenir Saint-Fortais vous convie à leur soirée jambon à la broche, animée par DJ Freddy.
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rue du Stade Stade de Football Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 56 18 41
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English :
FC Avenir Saint-Fortais invites you to their spit-roasted ham night, featuring DJ Freddy.
L’événement Soirée jambon à la broche Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-31 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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