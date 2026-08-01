Maubert dans les étoiles 2ème édition Rue des Pêcheurs Saint-Fort-sur-Gironde
samedi 29 août 2026 · Rue des Pêcheurs · Saint-Fort-sur-Gironde
Informations pratiques
Saint-Fort-sur-Gironde
Maubert dans les étoiles 2ème édition
Rue des Pêcheurs Port Maubert Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Maubert dans les étoiles une création de Lights Live
.
Rue des Pêcheurs Port Maubert Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 12 98 86 lightlive17@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Maubert dans les étoiles a Lights Live creation
L’événement Maubert dans les étoiles 2ème édition Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-07 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
À voir aussi à Saint-Fort-sur-Gironde (Charente-Maritime)
- Fête de Port Maubert Brocante Saint-Fort-sur-Gironde 15 août 2026
- Cap sur Maubert Visite Guidée Nature Port Maubert Saint-Fort-sur-Gironde 15 août 2026
- Soirée jambon à la broche rue du Stade Saint-Fort-sur-Gironde 21 août 2026
- Balade à Saint Fort sur Gironde Bienvenue chez nous Saint-Fort-sur-Gironde 19 septembre 2026
- Randonnée et patrimoine à Saint-Fort-sur-Gironde, Commune de Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Fort-sur-Gironde 19 septembre 2026