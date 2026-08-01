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Maubert dans les étoiles 2ème édition Rue des Pêcheurs Saint-Fort-sur-Gironde

samedi 29 août 2026 · Rue des Pêcheurs · Saint-Fort-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue des Pêcheurs
Adresse
Port Maubert
Ville
17240 Saint-Fort-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Fort-sur-Gironde

Maubert dans les étoiles 2ème édition

Rue des Pêcheurs Port Maubert Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Maubert dans les étoiles une création de Lights Live
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Rue des Pêcheurs Port Maubert Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 12 98 86  lightlive17@gmail.com

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English :

Maubert dans les étoiles a Lights Live creation

L’événement Maubert dans les étoiles 2ème édition Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-07 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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