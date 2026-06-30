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Capbreton Jazz Festival / Jazz au jardin Nicolas Girardi Trio Jardin public Capbreton

vendredi 3 juillet 2026 · Jardin public · Capbreton

Capbreton Jazz Festival / Jazz au jardin Nicolas Girardi Trio Jardin public Capbreton

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Jardin public
Adresse
Coeur de ville
Ville
40130 Capbreton
Département
Landes
Tarif

Capbreton

Capbreton Jazz Festival / Jazz au jardin Nicolas Girardi Trio

Jardin public Coeur de ville Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Capbreton Jazz Festival

Chaque été, le Capbreton Jazz Festival vient rappeler combien la culture est au cœur de
notre projet de ville. Pendant une semaine, Capbreton vibrera au rythme du festival, du cœur de ville jusqu’au front de mer, en passant par le Jardin public. Concerts, rencontres, déambulations, propositions festives et moments de partage viendront faire dialoguer artistes, habitants, visiteurs et acteurs du territoire.

21H / Jazz au jardin Nicolas Girardi Trio

JARDIN PUBLIC / GRATUIT   .

Jardin public Coeur de ville Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 

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English : Capbreton Jazz Festival / Jazz au jardin Nicolas Girardi Trio

L’événement Capbreton Jazz Festival / Jazz au jardin Nicolas Girardi Trio Capbreton a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI LAS

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