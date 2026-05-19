Capbreton Jazz Festival Lecture musicale De la terre rouge au Bayou’ Salles Municipales Capbreton

Capbreton

Capbreton Jazz Festival Lecture musicale De la terre rouge au Bayou’

Salles Municipales 30 all Marines Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Capbreton Jazz Festival

Lecture musicale Les Tontons Voyageurs De la terre rouge au Bayou

Les Tontons voyageurs invitent à prendre le large. Sans artifice, avec des instruments traditionnels d’ici ou d’ailleurs et quelques livres sous le bras, on partage avec eux les joies de la lecture et de la musique. Il n’en faut pas

plus pour commencer à voyager… “De la terre rouge au bayou” propose une balade de l’Afrique de l’Ouest aux bayous de Louisiane, aux rythmes des personnages et animaux rencontrés et des souvenirs musicaux à emporter.

Avec Fred Faure (ngoni, tama, sanza, percussions, chant), Antton Burucoa

(lecture, mélodica, glockenspiel, ukulele, jouets, chant)

10H GRATUIT

SALLES MUNICIPALES SALLE 1

DÈS 18 MOIS .

Salles Municipales 30 all Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02

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English : Capbreton Jazz Festival Lecture musicale De la terre rouge au Bayou’

L’événement Capbreton Jazz Festival Lecture musicale De la terre rouge au Bayou’ Capbreton a été mis à jour le 2026-05-19 par OTI LAS