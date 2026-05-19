Capbreton Jazz Festival Pique Nique Jazz Coulisse Quartet & Jacky Berecochea Jardin public Capbreton

Capbreton

Capbreton Jazz Festival Pique Nique Jazz Coulisse Quartet & Jacky Berecochea

Jardin public Coeur de ville Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Capbreton Jazz Festival

Pique-nique Jazz

Coulisse Quartet & Jacky Berecochea

Créé en 2023, par quatre musiciens, passionnés de jazz traditionnel, le Coulisse Quartet s’associe au trompettiste local bien connu Jacky Berecochea, pour animer notre traditionnel pique-nique jazz du samedi.

Avec Baptiste Techer (trombone), Valentin Oustiakine (guitare et chant),

Pierre-Luc Puig (contrebasse), Jacky Berecochea (trompette) Jean-Luc Guiraud (batterie, chant)

11H30 GRATUIT

JARDIN PUBLIC .

Jardin public Coeur de ville Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02

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English : Capbreton Jazz Festival Pique Nique Jazz Coulisse Quartet & Jacky Berecochea

L’événement Capbreton Jazz Festival Pique Nique Jazz Coulisse Quartet & Jacky Berecochea Capbreton a été mis à jour le 2026-05-19 par OTI LAS