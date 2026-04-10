CAPÉCHECS RENCONTRES NATIONALES ET INTERNATIONALES D’ÉCHECS avenue de la Butte Agde

Agde

CAPÉCHECS RENCONTRES NATIONALES ET INTERNATIONALES D’ÉCHECS

avenue de la Butte LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-24

Pour la 24 ème édition de CAPECHECS, les passionnés retrouveront les quatre opens classiques de différents niveaux qui font la popularité des rencontres du Cap d’Agde.

Pour la 24 ème édition de CAPECHECS, les passionnés retrouveront les quatre opens classiques de différents niveaux qui font la popularité des rencontres du Cap d’Agde. Ce sont plus de 900 joueuses et joueurs de tous niveaux qui ont participé à ces opens lors de la précédente édition.

Le tournoi Fil Rouge est réservé aux joueuses et joueurs amateurs, notamment les non licencié.es. Il leur permet de prendre part à la fête des échecs et de jouer dans les mêmes conditions que les tournois homologués. Ce tournoi vous permettra de pratiquer et pourquoi pas progresser grâce aux conseils de joueurs expérimentés et animateurs qui viennent apporter leurs conseils en fin de partie et analyser les parties.

L’open de l’Avenir, le tournoi du Cavalier et le Grand Prix sont des tournois de différents niveaux, homologués FIDE, réservés aux joueuses et joueurs licenciés dans une fédération affiliée à la FIDE (possibilité de licence sur place au club CAPECHECS). La participation de nombreux joueuses et joueurs titrés internationaux permet à chaque édition l’obtention de normes pour accéder aux titres de Maître International et Grand Maître International notamment.

Cadence

Les 4 tournois se déroulent en 9 rondes à la cadence Fischer de 1h30 mn+30s par coup par joueur.

Programme

La clôture des inscriptions sur place 13h le samedi 24 octobre 2026

Le pointage s’effectue principalement en ligne à partir du jeudi 22 octobre et également sur place entre 9:00 et 13:00 le samedi 24 octobre 2026.

Ronde 1 Samedi à 15h00

Ronde 2 Dimanche à 10h00

Ronde 3 Dimanche à 16h00

Ronde 4 Lundi à 14h00

Ronde 5 Mardi à 14h00

Ronde 6 Mercredi à 14h00

Ronde 7 Jeudi à 14h00

Ronde 8 Vendredi à 14h00

Ronde 9 Samedi à 9h00

Ouverture des inscriptions le 1er mai 2026 .

avenue de la Butte LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie

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English : CAPÉCHECS RENCONTRES NATIONALES ET INTERNATIONALES D’ÉCHECS

For the 24th edition of CAPECHECS, enthusiasts will be treated to the four classic opens at different levels that have made the Cap d?Agde events so popular.

L’événement CAPÉCHECS RENCONTRES NATIONALES ET INTERNATIONALES D’ÉCHECS Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34