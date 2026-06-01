CAPELITO FAIT SON CINÉMA — GOÛTER / ATELIER Cinéma du TNB Rennes
CAPELITO FAIT SON CINÉMA — GOÛTER / ATELIER Cinéma du TNB Rennes mercredi 3 juin 2026.
CAPELITO FAIT SON CINÉMA — GOÛTER / ATELIER Cinéma du TNB Rennes Mercredi 3 juin, 15h30 Ille-et-Vilaine
Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€
Projection avec animation pour les tout-petits suivi d’un atelier et d’un goûter
CAPELITO FAIT SON CINÉMA de Rodolfo Pastor
38 min, Argentine / Espagne, 2023
Capelito, le petit champignon des bois, a tout d’un vrai génie : distrait, créatif et plein de malice, il trouve des solutions à tous les problèmes. Dans ces épisodes, il met au service des arts son petit nez magique pour devenir tour à tout cinéaste, danseur, chanteur, bref un vrai artiste.
GOÛTER / ANIMATION
MER 03 06 15h30
À l’issue de la projection, profitez d’un atelier d’initiation au cinéma et au plateau de tournage pour les tout-petits, suivi d’un goûter gourmand.
Tarif : 5,50 € atelier + goûter (+ film au tarif habituel)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-03T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-03T17:30:00.000+02:00
1
https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4299
Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Tri-troc mobile, Place Hoche Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place de Prague, face au n°1 de la rue de La Tisza Rennes 1 juin 2026
- 3 artistes – 3 émotions Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026
- Exposition Collective Urban Sketchers Rennes 1 juin 2026
- PATRICK WATSON LE MeM – RENNES Rennes 2 juin 2026