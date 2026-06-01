CAPELITO FAIT SON CINÉMA — GOÛTER / ATELIER, Cinéma du TNB, Rennes

CAPELITO FAIT SON CINÉMA — GOÛTER / ATELIER Mercredi 3 juin, 15h30 Cinéma du TNB Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T15:30:00+02:00 – 2026-06-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-03T15:30:00+02:00 – 2026-06-03T17:30:00+02:00

CAPELITO FAIT SON CINÉMA de Rodolfo Pastor

38 min, Argentine / Espagne, 2023

Capelito, le petit champignon des bois, a tout d’un vrai génie : distrait, créatif et plein de malice, il trouve des solutions à tous les problèmes. Dans ces épisodes, il met au service des arts son petit nez magique pour devenir tour à tout cinéaste, danseur, chanteur, bref un vrai artiste.

GOÛTER / ANIMATION

MER 03 06 15h30

À l’issue de la projection, profitez d’un atelier d’initiation au cinéma et au plateau de tournage pour les tout-petits, suivi d’un goûter gourmand.

Tarif : 5,50 € atelier + goûter (+ film au tarif habituel)

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4299 »}]

Projection avec animation pour les tout-petits suivi d’un atelier et d’un goûter animation enfants