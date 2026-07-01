Informations pratiques

Saint-Hilaire-les-Places

Capoeira et jeux en plein air

Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Initiation à la capoeira avec l’association Equilibrio le matin, pique-nique et jeux de plein air l’après-midi. Tout public. Infos et inscriptions auprès du Centre Social de Nexon. .

Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05

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English : Capoeira et jeux en plein air

L’événement Capoeira et jeux en plein air Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus