Capoeira et jeux en plein air Saint-Hilaire-les-Places
mercredi 8 juillet 2026 · Saint-Hilaire-les-Places
Informations pratiques
Saint-Hilaire-les-Places
Capoeira et jeux en plein air
Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Initiation à la capoeira avec l’association Equilibrio le matin, pique-nique et jeux de plein air l’après-midi. Tout public. Infos et inscriptions auprès du Centre Social de Nexon. .
Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05
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English : Capoeira et jeux en plein air
L’événement Capoeira et jeux en plein air Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus