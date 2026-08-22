Informations pratiques

Thionville

Caranusca Les Passerelles 2026

quai marchal Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 12:00:00

fin : 2026-09-16 14:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Du 15 septembre au 24 octobre 2026, la péniche Baraka sillonne la Moselle et la Sarre avec des artistes, auteurs européens pour des temps de création et de rencontre autour des mondes aquatiques, de la contemplation et du voyage.

Assistez à l’amarrage de la péniche Baraka en musique en compagnie de Sarah Tanguy avant de partager un repas champêtre et poétique offert par la municipalité au parc Napoléon.

Sur réservation dans la limite des places disponibles au LED led@mairie-thionville.fr ou 03 82 88 29 53Tout public

0 .

quai marchal Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 88 29 53 led@mairie-thionville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From September 15 to October 24, 2026, the Baraka houseboat will cruise the Moselle and Saar rivers with European artists and authors for creative sessions and gatherings centered on aquatic worlds, contemplation, and travel.

Join us for the musical arrival of the Baraka barge, featuring Sarah Tanguy, followed by a rustic and poetic meal hosted by the municipality at Napoleon Park.

Reservations required, subject to availability, at the LED: led@mairie-thionville.fr or 03 82 88 29 53

L’événement Caranusca Les Passerelles 2026 Thionville a été mis à jour le 2026-08-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME