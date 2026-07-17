Caravan tour Plounéour-trez Plounéour-Brignogan-plages

Informations pratiques

Plounéour-Brignogan-plages

Caravan tour

Plounéour-trez 564 Route de goulven Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08 02:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Caravan Tour c’est un festival itinérant, une scène mobile, un bar, des artistes et une équipe technique. Que vous pouvez accueillir chez vous si vous le souhaitez !

Cette caravane se déplace sur les routes de France depuis quelques années pour donner un bout de bonheur aux gens. Cela représente depuis 2012 plus de 90 concerts, une vingtaine d’artistes/groupes qui ont foulé les planches de ce festival itinérant à travers la France, avec pour volonté première d’apporter les concerts partout où cela est possible.

Le Caravan Tour à Brignogan, c’est le samedi 8 août 2026 !

Les festivités commenceront à 18h à Brignogan (Brasserie du coureur de grêve, Langueno)

Au programme

19h Cœur de palmier

20h30 Mathéo en Solo

22h Dalida Forever

23h45 Baïkal

Sandwich raclette, barbes à papa, gaufres sur place !

Au bar, on vous propose La Rombière, bière brassée dans les Mauges, aux origines du Caravanistan !

Nous proposons également de la bière de chez La Brasserie du coureur de grève !

Apportez vos vêtements pour repartir avec le logo sérigraphié du festival ! .

Plounéour-trez 564 Route de goulven Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 59 01 91 06

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English :

L’événement Caravan tour Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-07-17 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne