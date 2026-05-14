Aquagym en mer Plounéour-Brignogan-plages
Aquagym en mer Plounéour-Brignogan-plages vendredi 24 juillet 2026.
Plounéour-Brignogan-plages
Aquagym en mer
Phare de Pontusval Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 11:30:00
fin : 2026-07-24 12:15:00
Date(s) :
2026-07-24
Séance de 45 minutes pour se faire du bien et profiter des bienfaits de l’eau salée bretonne dans un cadre naturel entre sable et granit !
Sur réservation matériel en location .
Phare de Pontusval Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 29 35 25 15
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English : Aquagym en mer
L’événement Aquagym en mer Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-08 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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