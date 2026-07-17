Caravan, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

Caravan Dimanche 25 avril 2027, 17h00 Victoria Hall

Billetterie de la Ville de Genève – Maison des Arts du Grütli, Victoria Hall (une heure avant le concert)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-25T17:00:00+02:00 – 2027-04-25T19:00:00+02:00

Fin : 2027-04-25T17:00:00+02:00 – 2027-04-25T19:00:00+02:00

Raphaël Merlin direction

Claude Debussy La Mer

Duke Ellington Caravan

Ondrej Adámek Les Forces cycliques (création)

Duke Ellington Take the “A” train

Antonio Carlos Jobim Wave

Brad Mehldau Madrid

Michel Petrucciani Looking up

Dizzy Gillespie Night in Tunisia

Pour l’Orchestre Les Forces Majeures, partager le répertoire musical s’inscrit dans un esprit collectif et une attention forte aux mobilités douces. Avec plus de 1’700 kilomètres déjà parcourus à vélo, en Suisse, en France et en Allemagne, leur itinérance symphonique multiplie depuis 2021 concerts et rencontres avec les habitant-e-s. Mené par Raphaël Merlin, leur nouveau projet _Caravan_ allie répertoire jazz, classique et création contemporaine avec une commande au compositeur tchèque Ondrej Adámek.

Ce dernier leur a concocté une oeuvre puisant dans l’univers mécanique du vélo et faisant naître un besoin vital d’évasion.

Accordez vos vélos !

Précédé d’une médiation «Parlons musique» à la Bibliothèque de la Cité à 14h

Ce concert est une Sortie Relax*

*Bienvenue!

Une sortie Relax propose un environnement détendu et rassurant, afin que chacune et chacun puisse profiter du spectacle à sa manière.

Ces représentations offrent notamment un cadre accueillant et rassurant aux personnes avec autisme, polyhandicap, handicap mental ou psychique, maladie d’Alzheimer, aux personnes ayant de la peine à rester assis-e longtemps, ainsi qu’aux parents avec de jeunes enfants.

Lors d’une sortie Relax, le concert se déroule comme d’habitude, mais les codes sont plus souples. Chacun-e peut exprimer ses émotions librement, il est possible de bouger, d’entrer ou de sortir de la salle à tout moment si nécessaire. L’équipe d’accueil est présente pendant toute la durée de la représentation pour répondre aux besoins du public.

Tarif Relax : CHF 10.– / Gratuit pour l’accompagnant-e.

Réservation : +41 22 418 62 46

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10229292489263 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Dans le cadre des Concerts du dimanche, l’Orchestre Les Forces Majeures présente « Caravan », un spectacle itinérant mêlant musique classique, jazz et création contemporaine.

Aline Bovard Rudaz