Caravane du Sport Parc de la Nied Bouzonville

Informations pratiques

Bouzonville

Caravane du Sport

Parc de la Nied 4 A rue du 27 novembre Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

La Caravane du Sport débarque à Bouzonville! De nombreuses activités vous attendent lors de cette journée défis sportifs, démonstrations et initiations dans de nombreuses disciplines, et animations ludiques avec la participation des associations et clubs!

Profitez-en pour rencontrer les associations sportives de Bouzonville et trouver votre nouveau hobby pour la rentrée.

Buvette et restauration seront disponibles sur place.Tout public

0 .

Parc de la Nied 4 A rue du 27 novembre Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44 communication@mairie-bouzonville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Sports Caravan is coming to Bouzonville! Lots of activities await you throughout the day: sports challenges, demonstrations and introductory sessions in a variety of sports, and fun activities organized by local associations and clubs!

Take this opportunity to meet Bouzonville’s sports organizations and find a new hobby for the start of the school year.

Refreshments and food will be available on site.

L’événement Caravane du Sport Bouzonville a été mis à jour le 2026-08-04 par TROIS FRONTIERES TOURISME