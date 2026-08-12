Caravane du Sport Parc de la Nied Bouzonville
samedi 29 août 2026 · Parc de la Nied · Bouzonville
Informations pratiques
Bouzonville
Caravane du Sport
Parc de la Nied 4 A rue du 27 novembre Bouzonville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
La Caravane du Sport débarque à Bouzonville! De nombreuses activités vous attendent lors de cette journée défis sportifs, démonstrations et initiations dans de nombreuses disciplines, et animations ludiques avec la participation des associations et clubs!
Profitez-en pour rencontrer les associations sportives de Bouzonville et trouver votre nouveau hobby pour la rentrée.
Buvette et restauration seront disponibles sur place.Tout public
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Parc de la Nied 4 A rue du 27 novembre Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44 communication@mairie-bouzonville.fr
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English :
The Sports Caravan is coming to Bouzonville! Lots of activities await you throughout the day: sports challenges, demonstrations and introductory sessions in a variety of sports, and fun activities organized by local associations and clubs!
Take this opportunity to meet Bouzonville’s sports organizations and find a new hobby for the start of the school year.
Refreshments and food will be available on site.
L’événement Caravane du Sport Bouzonville a été mis à jour le 2026-08-04 par TROIS FRONTIERES TOURISME