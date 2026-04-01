Bouzonville

Marché des Producteurs Locaux

4 A rue du 27 novembre Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-30 18:00:00

fin : 2026-05-14 19:00:00

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-14 2026-05-28 2026-06-11 2026-06-25 2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20 2026-09-03 2026-09-17 2026-10-01 2026-10-15 2026-10-29 2026-11-12 2026-11-26 2026-12-10 2026-12-24

Tous les jeudis en semaines paires, retrouvez le marché de producteurs locaux de Bouzonville ! Une occasion idéale pour acheter directement des produits frais, de saison et de qualité, tout en soutenant les producteurs de la région.

Sur place, vous trouverez viande, charcuterie, œufs, légumes, fruits, légumineuses, fromages et produits laitiers de vaches et de chèvres, glaces, fleurs, miel, vin, huiles, pâtes, plantes aromatiques et tisanes.

En saison chaude ou en cas de beau temps, le marché sera localisé au Parc de la Nied: le reste de l’année ou en temps de pluie, il sera déplacé sous le préau de l’école primaire Pol Grandjean!Tout public

0 .

4 A rue du 27 novembre Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 6 67 71 57 52 circuitcourtbouzonville@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Bouzonville local farmers’ market takes place every Thursday in even-numbered weeks! An ideal opportunity to buy fresh, seasonal, quality produce direct, while supporting local producers.

You’ll find meat, charcuterie, eggs, vegetables, fruit, pulses, cheeses and dairy products from cows and goats, ice cream, flowers, honey, wine, oils, pasta, herbs and teas.

In warm weather, the market will be held in the Parc de la Nied: the rest of the year, or in case of rain, it will be held in the courtyard of the Pol Grandjean elementary school!

L’événement Marché des Producteurs Locaux Bouzonville a été mis à jour le 2026-04-24 par TROIS FRONTIERES TOURISME