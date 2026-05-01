Bouzonville

Bouzonville fait son cinéma Cocorico 2

Salle des fêtes Rue Saint-Hubert Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Découvrez le second volet du film Cocorico en projection spéciale à Bouzonville !

Le pitch

Après avoir découvert la vérité sur leurs origines, grâce à des tests ADN aux résultats pour le moins surprenants, les Bouvier-Sauvage et les Martin décident d’enterrer la hache de guerre, pour organiser le mariage de leurs enfants. Mais c’était sans compter sur un imprévu de taille un cousin de Frédéric a été retrouvé grâce aux tests, révélant que les résultats étaient erronés. Les deux familles vont découvrir que leurs ancêtres n’ont pas fini de les surprendre.Tout public

4 .

Salle des fêtes Rue Saint-Hubert Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44

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English :

Discover the second part of the film Cocorico in a special screening in Bouzonville!

The pitch:

After discovering the truth about their origins, thanks to DNA tests with surprising results, the Bouvier-Sauvages and Martin families decide to bury the hatchet, to organize their children’s wedding. But there was an unexpected twist: Frédéric’s cousin was found thanks to the tests, revealing that the results were wrong. The two families discover that their ancestors have not finished surprising them.

L’événement Bouzonville fait son cinéma Cocorico 2 Bouzonville a été mis à jour le 2026-05-04 par TROIS FRONTIERES TOURISME