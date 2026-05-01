Soirée Blind Test Espace Culturel de Bouzonville Bouzonville

Bouzonville

Soirée Blind Test

Espace Culturel de Bouzonville 2 Rue des Bénédictins Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Et si on vous disait que l’Espace Culturel de Bouzonville se transforme en véritable bar musical le temps d’une soirée ?

Préparez-vous pour un blind test spécial musiques de films & séries… pas comme les autres !

Ici, ce sont les musiciens de l’Orchestre National de Metz Grand-Est qui jouent en live les morceaux à deviner !

Ambiance garantie pour cette soirée qui s’annonce inoubliable !

En famille ou entre amis, ouvrez grand vos oreilles… et que le meilleur gagne !

Cocktails et snacking sur place.Tout public

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Espace Culturel de Bouzonville 2 Rue des Bénédictins Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44

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English :

What if we told you that the Espace Culturel de Bouzonville could be transformed into a veritable music bar for an evening?

Get ready for a special film & TV music blind test? like no other!

Here, the musicians of the Orchestre National de Metz Grand-Est will be playing the pieces to be guessed!

It’s guaranteed to be an unforgettable evening!

With family or friends, open your ears? and may the best win!

Cocktails and snacks on site.

L’événement Soirée Blind Test Bouzonville a été mis à jour le 2026-05-04 par TROIS FRONTIERES TOURISME