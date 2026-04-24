Meeting d’Aéromodélisme Zone Écopôle Bouzonville

Bouzonville

Meeting d’Aéromodélisme

Zone Écopôle Route de Sarrelouis Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Les Ailes de la Nied organisent leur Meeting Aérien d’Aéromodélisme!

Prenant place sur deux jours, l’événement inclura des démonstrations de machines et de vols techniques sur plusieurs catégories de modèles d’avions: planeurs, biplans, avions de guerre, d’acrobatie et de vitesse, jets, hélicoptères… Le tout exécuté par des pilotes aguerris venu de France, d’Allemagne, de Luxembourg et de Belgique.

Buvette et restauration sur place, parking et entrée gratuite.

Feux d’artifice et vols de nuit prévus.Tout public

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Zone Écopôle Route de Sarrelouis Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 6 33 64 21 32

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English :

Les Ailes de la Nied organize their Aeromodelling Airshow!

Taking place over two days, the event will include machine demonstrations and technical flights on several categories of aircraft models: gliders, biplanes, warplanes, acrobatic and speed planes, jets, helicopters… All performed by seasoned pilots from France, Germany, Luxembourg and Belgium.

Refreshments and catering on site, parking and free admission.

Fireworks and night flights planned.

L’événement Meeting d’Aéromodélisme Bouzonville a été mis à jour le 2026-04-24 par TROIS FRONTIERES TOURISME