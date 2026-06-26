Caravane du sport Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Rennes vendredi 28 août 2026.

Caravane du sport Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Rennes Vendredi 28 août, 15h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

La Caravane du Sport revient en 2026 ! 21 dates à Rennes pour découvrir gratuitement des activités sportives ludiques et conviviales près de chez vous. Venez bouger avec nous !

La Caravane du Sport est de retour à Rennes en 2026 !

Cet événement multisport itinérant et 100 % gratuit vous propose une large palette d’activités physiques et sportives ludiques et variées, accessibles à toutes et tous, dans une ambiance conviviale et dynamique !

Objectif : promouvoir l’activité physique et sportive partout sur le territoire rennais.

21 dates au programme, dans vos quartiers :

La Bellangerais, Maurepas, Les Gayeulles, Bréquigny, Cleunay, Le Blosne, La Pommeraie, Beauregard, le centre-ville…

Venez quand la caravane passe près de chez vous !

‍♂️ Au programme :

Laser run, Homeball, rugby, breaking, skate, escrime, ateliers de motricité… et bien plus encore !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-28T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-28T18:30:00.000+02:00

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Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard 11 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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